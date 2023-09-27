Доходы и расходы городского бюджета Дзержинска в 2023 году увеличены более чем на 163 миллиона рублей Экономика

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

На заседании городской Думы Дзержинска депутаты поддержали проект решения о внесении изменений в бюджет города.

В 2023 году доходная и расходная части казны выросли на 163,58 млн.рублей за счет межбюджетных трансфертов и уточнения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов. Доходы в итоге составили 9,042 млрд. рублей, расходы – 9, 314 млрд. рублей. При этом дефицит не изменился и сохранился на уровне 271,6 тыс. рублей.

Изменения закладывают финансирование ряда крупных проектов, которые будут реализовываться в течение нескольких лет.

Так, благоустройство площади Узловой и установка памятной стелы "Дзержинск – город трудовой доблести" будет осуществлено в 2023-2024 году. Сейчас на эти цели направлена сумма 57,5 млн. рублей. В следующем году запланировано еще 40 млн.рублей.

В целях прокладки автомобильной дороги к Шуховской башне сегодня было выделено порядка 15,7 млн. рублей местного софинансирования для начала реализации первого этапа работ.

Строительство нового бассейна на стадионе "Капролактамовец" рассчитано на три года (2023-2025) и предусматривает финансирование из местного и регионального бюджетов в общей сумме 353,6 млн.рублей. Принятые изменения в бюджет направили на реализацию проекта чуть более 14 млн.рублей софинансирования.

Доля города - 374,3 тысячи рублей добавлена к региональной субсидии в размере 7,1 млн.рублей для капитального ремонта кровли МБОУ СШ № 22.

За счет городского бюджета будет устроена ливневая канализация по восьми адресам (ул.Советская, д.9; ул. Гайдара, д.50; ул.Гайдара, д.62; пр.Свердлова, д.53; пр.Ленина, д.117; ул.Терешковой, д.84; ул. Терешковой (р-н входа на "Утиное озеро"); ул. Матросова, д.32).

"Мы направили более 21 миллиона рублей на ливневку в наиболее сложных точках города, чтобы дождевые и талые воды уходили своевременно, и не создавалось препятствий для передвижения пешеходов и автомобилей", - прокомментировала председатель комитета по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике Нина Аранович.