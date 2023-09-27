Электричество частично отключили в шести районах Нижнего Новгорода 29 сентября Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 29 сентября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе с 9:00 до 17:00 отключение электроэнергии будет производиться по адресам:

В Приокском районе с 8:00 до 16:00 свет отключат в Дубёнках на ул. Воронежской, 4, 5, 6а; Горном пер., 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 20, 22; на ул. Мызинской, 1-18; ул. Физкультурной, 1, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8.

В Советском районе с 8:00 до 16:00 света не будет на ул. Надежды Сусловой в домах № 6, 4к1, 4/2, 6к2, 4/1.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся дома в микрорайоне Красная этна: на ул. Кружковская, 29, 38а-62 (чет); ул. Молодая Гвардия, 5, 45-61; ул. Кировская, 46, 48, 50, 52-66, 70-77; ул. Кружковская, 51.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 электричество массово отключат в частном секторе на Сортировке: ул. Болотникова, 21, 37-88; ул. Горочная, 1-23 (нечет.); ул. Декабристов, 27-49 (нечет.); ул. Качалова, 1-34; ул. Кузовная, 1-17; ул. Лазо, 1-14; ул. Лебедева-Кумача, 1-42; ул. Пархоменко, 11, 13-20; ул. Сигнальная, 15, 17-22, 24, 26; ул. Ухтомского, 38, 40-72.

Кроме того, на непродолжительное время - с 10:00 до 13:00 - без света останутся жильцы многоквартирного дома на ул. Сергея Есенина, 27.

На Автозаводе с 9:00 до 16:00 свет отключат на ул. Переходникова в домах №13 и 15.