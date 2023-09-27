Евгений Люлин: "Самая главная цель, чтобы молодежь продолжала наши славные трудовые традиции" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

В проектном офисе ГК "Росатом" и регионального правительства состоялось совещание, посвященное проекту по патриотическому воспитанию и профориентации молодежи Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

В обсуждении приняли участие председатель комитета Законодательного Собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков, заместитель председателя комитета Николай Упирвицкий, депутат регионального парламента Рустам Досаев, заместитель генерального директора по развитию производственной системы ГК "Росатом" Сергей Обозов, руководитель аппарата Законодательного Собрания Максим Ребров, представители правительства региона и ГК "Росатом".

"Участниками проекта станут и школьники, и студенты. Для разных возрастных групп будут предусмотрены различные программы и активности. Учеников начальной школы будем приобщать к бережливым технологиям, учить планировать свое время, поддерживать порядок. Для ребят постарше будут организованы интеллектуальные марафоны, конкурсы, викторины, экскурсии в парки и музеи, где они будут знакомиться с промышленным потенциалом наших предприятий и изучать их историю. Также они будут создавать свои небольшие проекты по внедрению бережливых технологий. Ученики старших классов смогут пройти обучение на "Фабриках процессов", посетить промышленные предприятия и пообщаться с передовиками производства. Будут проводиться внеклассные мероприятия "Разговоры о родном городе", исторические квесты. Важно, чтобы молодое поколение гордилось нашей историей, нашей промышленностью. Необходимо заинтересовать их и помочь выбрать будущую профессию", - отметил Игорь Норенков.

"Такой проект очень важен для будущего Нижегородской области и всей России. Мы гордимся нашей героической Родиной! В годы Великой Отечественной войны наши промышленные предприятия нарастили выпуск оружия более чем 200%! Горьковская область в 1941-1945 годах от общего выпуска по стране произвела: 26% самолетов-истребителей, 33% танков и самоходных артиллерийских установок, 50% подводных лодок, более 50% радиостанций, 50% взрывчатых веществ и 100% тяжелых армейских мотоциклов с коляской М-72! Благодаря этому Нижний Новгород и Дзержинск получили высокое звание "Город трудовой доблести". Сегодня мы активно развиваем нашу промышленность, повышаем эффективность работы предприятий благодаря внедрению бережливых технологий. Они творят настоящие чудеса, увеличивая производительность в 12 раз, помогая, например, судостроителям строить не 7, а 12 сухогрузов в год. Тут и взрослый вдохновится, а уж подросток точно загорится мечтой и поверит в себя! В рамках нового проекта будет вестись большая работа, потенциал у него огромный. До сих пор никто никогда ничего подобного не делал! Самая главная цель, чтобы молодежь продолжала наши славные трудовые традиции", - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин.

Справка

Объединенный проектный офис госкорпорации "Росатом" вышел с предложением о разработке и реализации в Нижегородской области пилотного проекта по патриотическому воспитанию и профориентации молодежи с дальнейшим тиражированием во всех субъектах РФ. Планируется, что в этой работе будут принимать участие правительство области, Законодательное Собрание, КУПНО, департамент образования администрации Нижнего Новгорода, благотворительный Фонд преподобного Серафима Саровского и предприятия области.

Проект является продолжением совместной работы Объединенного проектного офиса ГК "Росатом" и правительства Нижегородской области, КУПНО, департамента образования Нижнего Новгорода и Нижегородской Митрополии РПЦ по систематизации архивных данных и формированию экспозиции, показывающей применение методов эффективного производства и бережливых подходов в годы ВОВ на ключевых предприятиях г. Горького в 1941-1945гг.., а также разработке сборника методических материалов для общеобразовательных учреждений "Кузница Победы. Город Горький 1941-1945гг.".

Проект ставит целью отработать механизм патриотического воспитания и профориентации молодежи для дальнейшего тиражирования в субъектах РФ и городах "Трудовой доблести".

Предполагается разработка и апробация внедрения модуля дополнительного образования "Кузница Победы" в школах и техникумах. В программу предлагается включить уроки по истории родного края и "Разговор о главном", школьные конкурсы и викторины, школьные музеи, летние трудовые практики на предприятиях.

В настоящее время существенно расширяется список городов "Трудовой доблести", в связи с чем есть хорошая возможность тиражировать проект. В целях знакомства представителей городов "Трудовой доблести" с конкретными результатами, методическими рекомендациями, вариантами "Фабрик процессов" и видами познавательно-бережливых маршрутов планируется в 1 квартале 2024 года провести очередной форум городов "Трудовой доблести".