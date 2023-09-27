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Общество

Канавинский мост и ряд улиц перекроют для транспорта 30 сентября

29 сентября 2023 17:45  [105] Общество

Движение транспорта по Канавинскому мосту будет приостановлено утром 30 сентября. Об этом сообщили в департаменте транспорта Нижнего Новгорода.

Согласно информации, дорогу от улицы Советской до Благовещенской площади перекроют с 6:00 до 9:00 в связи со съёмками кинофильма.

В связи с ограничениями планируется внести следующие изменения в маршруты регулярных перевозок:

- автобусы А-3, А-19, А-61, А-71, А-90, А-92, А-95, Т-40, Т-45, Т-70, Т-91, 304 в верхнюю часть города пойдут по метромосту, улицам Одесской, Горького, Ильинской, Маслякова, Похвалинскому съезду, Благовещенской площади; в направлении заречной части города – по ул. Черниговской, Похвалинскому съезду, ул. Малой Ямской, Горького, Одесской, метромосту;

- автобусы А-22, А-26, А-41, А-43, Т-57 в верхнюю часть города будут двигаться по метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького; в направлении заречной части города – по ул. Малой Покровской, Похвалинскому съезду, ул. Малой Ямской, Горького, Одесской, метромосту;

- автобусы А-52, Т-24 в верхнюю часть города – по улицам Советской, Романова, метромосту, Одесской, Горького, Ильинской, Маслякова, Похвалинскому съезду, Благовещенской площади; в направлении заречной части города – по ул. Черниговской, Похвалинскому съезду, Малой Ямской, Горького, Одесской, метромосту, ул. Коммунистической, Советской;

- движение маршрутки Т-18 организуют – по ул. Советской, Романова, метромосту, Одесской, ул. Горького, площади Горького; в направлении заречной части города – по Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду, ул. Малой Ямской, Горького, Одесской, метромосту, Коммунистической, Советской;

- маршруты Т-37, Т-87 на период ограничений сократят до остановки "Стрелка".

Кроме того, с 11:30 до 12:30 30 сентября будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах Канавинского и Нижегородского районов. Эти ограничения будут связаны с проведением мотопробега.

В зону перекрытия попадут площадь Ленина, ул. Советская, Канавинский мост, Похвалинский съезд, ул. Маслякова, Малая Ямская, Максима Горького, метромост, Нижне-Волжская набережная, ул. Красная Слобода. Припаркованные здесь автомобили будут эвакуированы.

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Теги:
движение Транспорт
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