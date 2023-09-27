Крупный пожар произошёл в промзоне Сормовского района ночью 1 октября

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Сегодня ночью в промзоне Сормовского района Нижнего Новгорода произошёл крупный пожар. На территории "Универсальной базы №1" по адресу Коновалова, 12 загорелся склад.
Ккк рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, после сообщения возгорании на место происшествия выдвинулись пожарно-спасательные подразделения по рангу пожара №2, на месте пожару был присвоен 3 ранг сложности.
К тушению были привлечены в общей сложности 137 человек и 34 единицы техники, в том числе от МЧС России – 94 человека и 21 единиц техники.
В 4:40 пожар был локализован, в 6:00 - ликвидировано открытое горение. Затем пожарные производили проливку и разборку конструкций.
В 9:08 была объявлена ликвидация последствий пожара на общей площади 3100 кв. метров.
Как уточнили в ведомстве, жертв нет.
В настоящее время на месте работают дознаватели МЧС, которым предстоит установить причину пожара.
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