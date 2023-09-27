Нижегородцев приглашают пройти онлайн-опрос по оценке уровня бытовой коррупции

Управление по профилактике коррупционных правонарушений Нижегородской области приглашает нижегородцев пройти онлайн-опрос для оценки уровня бытовой коррупции в регионе.
Как сообщили в ведомстве, опрос будет проводиться с 1 по 31 октября в онлайн-формате. Анкета доступна по ссылке. Заполнение займёт не более 10 минут.
Стоит отметить, что опрос является анонимным и не содержит персональных данных. Вся полученная информация будет использована в обобщённом виде.
Итоги соцопроса позволят выработать эффективные решения по минимизации бытовой коррупции.
СПРАВКА:
Бытовая коррупция - это постоянное и регулярное подношение разнообразных подарков и денежных сумм в повседневной жизни человека.
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