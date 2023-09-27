Движение транспорта ограничат на улице Маршала Жукова в Нижнем Новгороде

Движение транспорта ограничат на участке улицы Маршала Жукова в Нижнем Новгороде.
Как сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, речь идет об участке в районе домов №3 и №10.
Ограничения будут действовать до 20.00 15 ноября, отметили в ведомстве.
Объезд будет организован по прилегающим улицам.
Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указанием дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что участок улицы Костина перекроют с 26 сентября.
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