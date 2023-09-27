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Бизнес

Региональный Центр поддержки экспорта проведет обучение для дзержинских предпринимателей

02 октября 2023 10:58  [2] Бизнес

Региональный Центр поддержки экспорта проведет обучение для предпринимателей. Семинар "Развитие экспортной деятельности" состоится в дзержинском центре "Мой бизнес" 10 октября в 11.00. Встреча пройдет в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

По словам и.о. министра промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, участники мероприятия познакомятся с мерами поддержки, которые действуют в регионе в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт", региональными инструментами помощи бизнесу и финансовыми продуктами Российского экспортного центра.

"Мероприятие подготовлено для представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии экспортной деятельности своей компании. Проведение таких встреч в районах области позволяет местным предприятиям, не покидая своего города, получить личную консультацию наших экспертов по вопросам реализации своей продукции за рубежом. Планируется обсудить тему сертификации, способы транспортировки товаров, особенности заключения контрактов с иностранными организациями, условия работы на международных маркетплейсах", – рассказал Максим Черкасов.

Встречу проведет руководитель Центра поддержки экспорта Александра Бессонова. Участие в семинаре бесплатное. Необходима предварительная регистрация по ссылке. Зарегистрироваться можно до 9 октября.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).

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Теги:
бизнес Семинары
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