Глеб Никитин поздравил сотрудников СПО с профессиональным праздником Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил свое поздравление с Днем среднего профессионального образования, которое отмечается в России 2 октября.

"Решение Президента России Владимира Владимировича Путина об учреждении праздника дополнительно подчеркивает важность вашей работы для будущего страны. Вы даете путевку в жизнь представителям самых разных профессий, в стенах техникумов и колледжей не просто получают знания, но и воспринимают опыт предшественников. При этом вы постоянно развиваетесь, осваиваете новые образовательные технологии", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что Нижегородская область реализует целый ряд профильных проектов, активно участвует в федеральных инициативах.

"Наш регион - один из лидеров проекта "Профессионалитет", объединяющего возможности образовательных учреждений и предприятий. У нас создается один из первых в стране технопарков среднего профессионального образования. Спрос на кадры есть. Это значит, что карьеру можно выстраивать уже во время обучения", - добавил Глеб Никитин.