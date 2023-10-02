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Кратковременное потепление до +19° придёт в Нижегородскую область на этой неделе

02 октября 2023 15:40  [138] Общество

Фото: Светлана Шуга

Нижегородская область в начале недели окажется на самой периферии скандинавского циклона. Будет облачно, и тем не менее воздух ещё сможет прогреться до +16…+19°. Но с четверга температура начнёт понижаться, и в выходные установится типичная октябрьская погода.

Первая неделя октября стартовала с похолодания: сегодня температура опустилась сразу на 5–7° - до +12…+16°, а во вторник термометры покажут +13...+14°. Атмосферное давление опустилось ниже нормы, на небе ожидается переменная облачность.

Среда станет самым тёплым днём недели: воздух прогреется до +18…+19°, что выше климатической нормы на 6–8°. Как пояснили метеорологи, регион окажется в тёплом секторе очередного циклона, поэтому будет пасмурно и пройдут дожди. К тому же юго-западный ветер усилится до 5-7 м/с.

В четверг и пятницу атмосфера начнёт остывать, прогнозируется переменная облачность, не обойдётся без кратковременных дождей. Температура к концу рабочей недели понизится до +11…+14°, атмосферное давление опустится до 738-742 мм рт.ст.

Холодное вторжение продолжится и в выходные – в регион прорвутся арктические воздушные массы, которые понизят дневную температуру до +4…+6°, не исключены и первые ночные заморозки.

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