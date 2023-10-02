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Общество

Заслуженный учитель РФ Григорий Авербух скончался на 78 году жизни

02 октября 2023 15:58  [187] Общество

Фото: Школа №126

В Нижнем Новгороде на 78 году жизни скончался Григорий Семёнович Авербух - потомственный педагог, учитель физики, заслуженный учитель Российской Федерации, ветеран педагогического труда. Об этом сообщили в школе №126 Автозаводского района.

В 1977 году Григорий Семёнович пришёл работать в эту школу физиком, а с 1983-го по 2019 год был её директором. Почти половину жизни он посвятил этому образовательному учреждению.

"Отличный учитель, мудрый руководитель, отзывчивый человек. Любил детей, понимал родителей, уважал педагогов. Человек широкой души, редкого такта. Человек - эпоха. Светлая память", - написали сотрудники школы №126.

Глава города Юрий Шалабаев рассказал, что сам закончил эту школу. Он отметил, что Григорий Семёнович был не только профессионалом своего дела, который вывел школу в российские лидеры, но и творческой личностью: участвовал во всех праздниках, сыграл множество ролей в КВН.

Мэр поделился, что для учеников школы № 126 Григорий Авербух был "и уважаемым наставником, и близким другом, к которому всегда можно обратиться за помощью и поддержкой".

"Безусловно, уход Григория Семеновича – это огромная потеря для всего нашего города и для российского образования. Приношу глубокие соболезнования всем родным и близким Григория Семеновича", - сказал Юрий Шалабаев.

Прощание с Григорием Семёновичем Авербухом состоится в среду, 4 октября, в 12:00 в здании школы №126 (пр. Молодёжный, 30А).

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования семье и близким покойного. 

СПРАВКА:

Григорий Авербух родился 23 ноября 1945 года в семье известного педагога Семёна Авербуха. После службы в армии окончил пединститут и начал свой профессиональный путь в сибирской малокомплектной школе. В 1977 году начал трудовой путь в школе №126 в Автозаводского района. При Григории Авербухе школа получила статус "с углубленным изучением английского языка" и ввела изучение второго иностранного языка – французского. Школа не раз входила в 500 лучших образовательных учреждений России.

 

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Теги:
Некролог Образование Соболезнования
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