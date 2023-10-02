Почти 1000 российских и зарубежных экспертов обсудили рынок труда на IV Международном HR-саммите в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Константин Трубников

В Нижнем Новгороде завершился IV Международный HR-саммит "Человеческий капитал страны: стратегии лидеров", который проходил в Нижнем Новгороде с 28 по 30 сентября в офлайн и онлайн-форматах. Организаторами саммита выступили правительство Нижегородской области, Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО) и HR-Ассоциация ПФО.

"В пленарных заседаниях, лекциях и мастер-классах саммита за три дня приняли очное участие более 800 спикеров и экспертов из 50 регионов России и четырёх стран мира – Республики Беларусь, Германии, Казахстана и Шри-Ланки. Количество просмотров прямой трансляции форума составило около 30 000. Это в два с лишним раза больше, чем, например, в прошлом году. Очень приятно отметить такой интерес к саммиту как к площадке, где задаются тренды развития человеческого капитала на ближайший год", - отметила и.о. министра кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева.

Ключевыми темами саммита стали глобальные тренды и вызовы рынка труда в постоянно меняющихся условиях, проблемы трудовой миграции, благополучия сотрудников, трудоустройства молодежи, развития клиентоцентричности в государственном секторе.

"С каждым годом HR-Саммит, который проводится на площадке КУПНО, приобретает всё больший размах и становится всё более значимым. Не успело закончиться это мероприятие, как некоторые делегации приступили к обсуждению повестки следующей встречи. Это говорит о важности и нужности нашей площадки, которая объединяет людей, проекты и государства", - рассказал исполнительный директор КУПНО Роман Марков.

В рамках НR-саммита состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Нижегородской области и ИТ-сервисом по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob. Результатом станет запуск онлайн-навигатора для нижегородской молодежи, который аккумулирует информацию о вакансиях, профобразовании, стажировках и практиках.

"Для "Областного кадрового агентства" саммит стал очень продуктивным. Мы провели четыре интересные дискуссионные панели по актуальным вопросам управления кадровой политикой и развития человеческого капитала. Собрали очень интересные и эффективные HR-практики, наметили будущие направления взаимодействия с участниками саммита. Многие наши гости и участники сессий сошлись во мнении, что Нижний Новгород из года в год подтверждает статус "HR-столицы России" с уникальными кадровыми проектами, достойными тиражирования по всей стране", - рассказала генеральный советник "Областного кадрового агентства" Мария Устинова.

Саммит завершился вручением премии "Работодатель года". Ее обладателями стали организации, которые создают комфортную среду для своего персонала, заботятся о сотрудниках и их семьях, инвестируют в развитие и свою репутацию на рынке труда.

Всего на премию в этом году было подано 58 заявок. В номинации "Работодатель года – 2023" победило ООО "СИБУР" — управляющая организация ПАО "СИБУРХолдинг"; в номинации "Лучший Гос-HR" - правительство Липецкой области; в номинации "HR-проект года" члены жюри единодушно отдали свои голоса компании "Константа"; в номинации "HR-Имя" победителем стала Федеральная налоговая служба; в номинации "Well-being" - Страховой Дом ВСК; в номинации "Социальный проект" - краевая станция переливания крови министерства здравоохранения Хабаровского края. А "директором по счастью" признан художественный руководитель и режиссёр театра "Пиано" Владимир Чикишев.