Нижегородский участник СВО: "Когда происходят такие важные события, нельзя оставаться в стороне!" Общество

Фото: Дом народного единства

Нижегородский военнослужащий Александр приехал из зоны специальной военной операции в отпуск.

Как сообщили в Доме народного единства, в октябре 2022 года нижегородец отправился на СВО.

"Я видел, как много людей уже отправились в зону СВО. И это помогло мне сформулировать позицию. Когда происходят такие важные события, нельзя оставаться в стороне! Потому что каждый из нас – уже часть чего-то большего", - поделился нижегородец.

Мужчину распределили в инженерные войска на должность сапера. В его обязанности входит установка и снятие минных заграждений, а также уничтожение снарядов на военных позициях и в районах проживания мирного населения. Работа, не скрывает военнослужащий, тяжелая. Но постоянное внимание земляков придает силы.

"Нижегородцы приезжают с гуманитарными грузами, и нам, конечно, важно пообщаться с земляками. У них глаза горят, они искренне нас поддерживают. Это дорогого стоит!", - признается военнослужащий.

Нижегородец отмечает серьезный подход к формированию гуманитарной помощи: "Видно, насколько хорошо все организовано. Люди ответственно подходят ко всему, анализируют запросы солдат".

Участие в СВО, по словам мужчины, многое меняет и открывает новые смыслы знакомых понятий.

"Патриотизм для меня теперь – не просто громкое слово. Ты ставишь свои личные интересы на второй план. На первый выходят интересы Родины", - утверждает военный.

Напомним, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает от 204 тысяч рублей в месяц и 195 тысяч рублей единовременно. Действующий в Нижегородской области военно-социальный контракт дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8 800-10-17-017 или на сайте: служувнн.рф.

Как сообщалось ранее, группа нижегородцев отправилась на подготовку к участию в СВО.