Нижегородский участник СВО: "Когда происходят такие важные события, нельзя оставаться в стороне!"

Фото: Дом народного единства
Нижегородский военнослужащий Александр приехал из зоны специальной военной операции в отпуск.
Как сообщили в Доме народного единства, в октябре 2022 года нижегородец отправился на СВО.
"Я видел, как много людей уже отправились в зону СВО. И это помогло мне сформулировать позицию. Когда происходят такие важные события, нельзя оставаться в стороне! Потому что каждый из нас – уже часть чего-то большего", - поделился нижегородец.
Мужчину распределили в инженерные войска на должность сапера. В его обязанности входит установка и снятие минных заграждений, а также уничтожение снарядов на военных позициях и в районах проживания мирного населения. Работа, не скрывает военнослужащий, тяжелая. Но постоянное внимание земляков придает силы.
"Нижегородцы приезжают с гуманитарными грузами, и нам, конечно, важно пообщаться с земляками. У них глаза горят, они искренне нас поддерживают. Это дорогого стоит!", - признается военнослужащий.
Нижегородец отмечает серьезный подход к формированию гуманитарной помощи: "Видно, насколько хорошо все организовано. Люди ответственно подходят ко всему, анализируют запросы солдат".
Участие в СВО, по словам мужчины, многое меняет и открывает новые смыслы знакомых понятий.
"Патриотизм для меня теперь – не просто громкое слово. Ты ставишь свои личные интересы на второй план. На первый выходят интересы Родины", - утверждает военный.
Напомним, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает от 204 тысяч рублей в месяц и 195 тысяч рублей единовременно. Действующий в Нижегородской области военно-социальный контракт дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.
Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8 800-10-17-017 или на сайте: служувнн.рф.
Как сообщалось ранее, группа нижегородцев отправилась на подготовку к участию в СВО.
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