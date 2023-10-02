Хирургическое отделение Чкаловской районной больницы открылось после капремонта Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Капремонт в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" завершился в хирургическом отделении центральной районной больницы Чкаловского района. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, на проведение работ из федерального бюджета было выделено более 12 млн рублей.

В учреждении заменены системы отопления, водоснабжения и водоотведения, установлена новая сантехника и автоматическая пожарная сигнализация, выполнен косметический ремонт помещений.

Главный врач Чкаловской ЦРБ Владимир Смирнов добавил, что также после перепланировки была расширена площадь процедурного кабинета, комната раздачи пищи, обустроены помещения для маломобильных граждан.

Кроме того, приобретены комплекты нового постельного белья, обновлена мебель.

Ранее сообщалось, что поликлиника Первомайской ЦРБ открылась после модернизации по нацпроекту.