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Общество

Два детсада откроются в Нижнем Новгороде в ближайшее время

04 октября 2023 15:58  [105] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил работу детских садов №184 на улице Куйбышева и №232 на улице Зимина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно информации, детсад №184 рассчитан на 120 мест, занятия здесь начались в октябре, а детский сад на улице Зимина открыл свои двери для 220 ребят в апреле.

Как рассказал Юрий Шалабаев, в учреждениях оборудованы музыкальный и спортивный залы, кабинет психолога, кабинет релаксации, компьютерные классы, современные пищеблоки, прогулочные зоны.

Новое трехэтажное здание детского сада № 184 рассчитано на шесть групп для детей от полутора до семи лет. Здесь продолжается набор в группы. У малышей, уже посещающих занятия, проходит адаптационный период.

В детском саду №232 на улице Зимина процесс адаптации воспитанников уже закончен.

Глава города добавил, что в ближайшее время запланировано открытие еще двух детских садов. Сейчас в них устанавливается оборудование и ведется набор.

Ранее сообщалось, что три детсада планируется достроить в Нижегородской области до конца 2023 года.

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Теги:
Детсады
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