Два детсада откроются в Нижнем Новгороде в ближайшее время

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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил работу детских садов №184 на улице Куйбышева и №232 на улице Зимина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Согласно информации, детсад №184 рассчитан на 120 мест, занятия здесь начались в октябре, а детский сад на улице Зимина открыл свои двери для 220 ребят в апреле.
Как рассказал Юрий Шалабаев, в учреждениях оборудованы музыкальный и спортивный залы, кабинет психолога, кабинет релаксации, компьютерные классы, современные пищеблоки, прогулочные зоны.
Новое трехэтажное здание детского сада № 184 рассчитано на шесть групп для детей от полутора до семи лет. Здесь продолжается набор в группы. У малышей, уже посещающих занятия, проходит адаптационный период.
В детском саду №232 на улице Зимина процесс адаптации воспитанников уже закончен.
Глава города добавил, что в ближайшее время запланировано открытие еще двух детских садов. Сейчас в них устанавливается оборудование и ведется набор.
Ранее сообщалось, что три детсада планируется достроить в Нижегородской области до конца 2023 года.
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