Нижегородское правительство объявило конкурс в сфере народной дипломатии Общество

Правительство Нижегородской области объявляет о проведении конкурса лучших практик в преддверии международного форума "Народная дипломатия как инструмент "мягкой силы" в развитии международного сотрудничества". Об этом сообщили в региональном министерстве международных и межрегиональных связей.

К участию в конкурсе приглашаются граждане РФ, проживающие как на территории России, так и за ее пределами, включая учащихся общеобразовательных организаций, студентов, представителей общественных и некоммерческих организаций, а также иностранные граждане, являющиеся представителями неправительственных организаций, интернет-сообществ, реализующие проекты в сфере народной дипломатии. Заявки принимаются до 20 ноября 2023 года.

Миссией конкурса является обмен лучшими практиками в сфере народной дипломатии, поддержка прямых контактов между широкими кругами гражданского общества, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, развитие у молодого поколения гражданского самосознания, создание системы поддержки установленных прямых контактов между сообществами и организациями разных стран.

"Региональное правительство уделяет большое внимание развитию международного сотрудничества, которое с каждым годом становится более насыщенным и разносторонним. Считаю, что в ближайшем будущем развитие народной дипломатии станет основой для построения диалога между Нижегородской областью и зарубежными странами. Народная дипломатия - это, прежде всего, неофициальные контакты обычных людей или общественных организаций, способствующие улучшению взаимоотношений, развитию взаимовыгодного сотрудничества, лучшему пониманию культуры, традиций и особенностей жизни граждан разных стран. Ярким примером народной дипломатии является "Автопробег Дружбы" по маршруту Берлин — Москва, который проводится уже более пяти лет, несмотря на санкционную политику европейских государств. Простые жители Германии и близлежащих стран приезжают в Россию, чтобы лично познакомиться с российской культурой, традициями, бытом и разрушить стереотипы, навязанные средствами массовой информации, а также выразить желание дружить и реализовывать совместные проекты", - рассказала министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

Прием работ конкурсантов осуществляется на основе заявки участника, приложенной к работе и направленной на адрес электронной почты: official@mvs.kreml.nnov.ru.

Победителей и призеров наградят дипломами лауреатов I, II, III степени и ценными призами. Остальные получат сертификат участника в электронном виде.

Торжественное награждение победителей конкурса и презентация лучших работ состоится 7 декабря 2023 года в рамках проведения международного форума «Народная дипломатия как инструмент «мягкой силы» в развитии международного сотрудничества».

Узнать подробную информацию о требованиях к конкурсным проектам можно на сайте министерства в разделе "Документы".