Участок проспекта Гагарина в Щербинках расширят до шести полос
Нижний Новгород официально стал "Культурной столицей 2024 года"
Осенние ярмарки "Покупай нижегородское"
Двухфакторная авторизация на Госуслугах стала обязательной
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
04 октября 2023 16:33  [67] Депутат ЗСНО Василий Суханов выступил за разработку концепции развития улицы Грузинской
04 октября 2023 16:14  [76] Движение транспорта запретят возле Дворца спорта на пр. Гагарина 5 октября
04 октября 2023 15:58  [109] Два детсада откроются в Нижнем Новгороде в ближайшее время
04 октября 2023 15:53  [101] Нижегородское правительство объявило конкурс в сфере народной дипломатии
04 октября 2023 15:41  [100] Два автобуса нелегальных перевозчиков задержали в Нижегородской области
04 октября 2023 14:56  [129] Российские вузы перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2025 года
04 октября 2023 14:10  [130] Нижегородцев приглашают принять участие в онлайн-конкурсе "30 лет Конституции России - проверь себя!"
04 октября 2023 13:54  [393] Минздрав РФ ограничил продажу препаратов для безоперационных абортов
04 октября 2023 13:38  [144] Глава "ОМК-Участие" Ирина Седых выступила на дискуссии в рамках Сosmoscow
04 октября 2023 12:10  [196] Маршрут автобуса А-54 в Нижнем Новгороде планируется продлить в октябре
Общество

Нижегородское правительство объявило конкурс в сфере народной дипломатии

04 октября 2023 15:53  [101] Общество

Правительство Нижегородской области объявляет о проведении конкурса лучших практик в преддверии международного форума "Народная дипломатия как инструмент "мягкой силы" в развитии международного сотрудничества". Об этом сообщили в региональном министерстве международных и межрегиональных связей.

К участию в конкурсе приглашаются граждане РФ, проживающие как на территории России, так и за ее пределами, включая учащихся общеобразовательных организаций, студентов, представителей общественных и некоммерческих организаций, а также иностранные граждане, являющиеся представителями неправительственных организаций, интернет-сообществ, реализующие проекты в сфере народной дипломатии. Заявки принимаются до 20 ноября 2023 года.

Миссией конкурса является обмен лучшими практиками в сфере народной дипломатии, поддержка прямых контактов между широкими кругами гражданского общества, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, развитие у молодого поколения гражданского самосознания, создание системы поддержки установленных прямых контактов между сообществами и организациями разных стран. 

"Региональное правительство уделяет большое внимание развитию международного сотрудничества, которое с каждым годом становится более насыщенным и разносторонним. Считаю, что в ближайшем будущем развитие народной дипломатии станет основой для построения диалога между Нижегородской областью и зарубежными странами. Народная дипломатия - это, прежде всего, неофициальные контакты обычных людей или общественных организаций, способствующие улучшению взаимоотношений, развитию взаимовыгодного сотрудничества, лучшему пониманию культуры, традиций и особенностей жизни граждан разных стран. Ярким примером народной дипломатии является "Автопробег Дружбы" по маршруту Берлин — Москва, который проводится уже более пяти лет, несмотря на санкционную политику европейских государств. Простые жители Германии и близлежащих стран приезжают в Россию, чтобы лично познакомиться с российской культурой, традициями, бытом и разрушить стереотипы, навязанные средствами массовой информации, а также выразить желание дружить и реализовывать совместные проекты", - рассказала министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

Прием работ конкурсантов осуществляется на основе заявки участника, приложенной к работе и направленной на адрес электронной почты: official@mvs.kreml.nnov.ru.

Победителей и призеров наградят дипломами лауреатов I, II, III степени и ценными призами. Остальные получат сертификат участника в электронном виде. 

Торжественное награждение победителей конкурса и презентация лучших работ состоится 7 декабря 2023 года в рамках проведения международного форума «Народная дипломатия как инструмент «мягкой силы» в развитии международного сотрудничества».

Узнать подробную информацию о требованиях к конкурсным проектам можно на сайте министерства в разделе "Документы".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы Международное сотрудничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph