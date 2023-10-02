Движение транспорта запретят возле Дворца спорта на пр. Гагарина 5 октября Общество

В Нижнем Новгороде 5 октября будут запрещены движение и парковка транспорта по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Согласно информации, ограничения будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29) с 7:00 до 22:00.

Ограничения вводятся в связи с проведением во Дворце Спорта первой домашней игры баскетбольного клуба "Пари НН" в 13 сезоне Единой лиги ВТБ. "Пари Нижний Новгород" 5 октября будет бороться с действующим чемпионом — казанским БК "УНИКС".

Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в департаменте.

Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут эвакуировать на спецстоянку.