Уровень удовлетворенности качеством закупочных процедур в Нижегородской области оценивается в 4,3 балла Бизнес

Фото: НИА “Нижний Новгород”

В Нижегородской области уровень удовлетворенности бизнеса качеством закупочных процедур составил 4,3 балла по пятибалльной шкале.

С конца мая 2023 года министерство экономического развития и инвестиций региона впервые проводит опрос предпринимателей, участвующих в государственных и муниципальных закупках. Опрос помогает определить наиболее эффективные меры поддержки субъектов МСП, а также выявить "стоп-факторы", с которыми сталкивается бизнес. Результаты опроса будут использованы для усовершенствования закупочных процедур.

"Уровень удовлетворенности качеством закупочных процедур в 2023 году оценивается по промежуточным итогам опроса в 4,3 балла. Предприниматели особенно подчеркивают малую трудоемкость подготовки документов к закупкам. Почти все опрошенные на данный момент отметили, что считают действующие в регионе меры поддержки бизнеса эффективными", - рассказал министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов.

Пройти анкетирование по ссылке можно до конца 2023 года, указав, в частности, наименование организации и контактные данные.

Напомним, что Нижегородская область является одним из лидеров рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов РФ за 2022 год. Регион отмечен в рамках всероссийского форума-выставки "Госзаказ". Организаторы премии высоко оценивают информационную инфраструктуру закупок и постоянную работу над снижением административных барьеров.

Ранее сообщалось, что более 33 тысяч индивидуальных предпринимателей работает в Нижнем Новгороде.