Запись концерта-открытия сезона в Нижегородской филармонии доступна для просмотра на портале "Культура.рф" Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Запись исполнения Мессы си минор Иоганна Себастьяна Баха, которая открывала симфонический сезон в Нижегородской филармонии, доступна для просмотра на портале "Культура.рф". Ранее заявка Нижегородской филармонии прошла отбор на проведение онлайн-трансляций на портале в рамках нацпроекта "Культура". Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Заявка участвовала в третьем этапе отбора, который был объявлен Министерством культуры Российской Федерации в сентябре 2023 года. По итогам рассмотрения заявок было отобрано 20 значимых культурных мероприятий для проведения онлайн-трансляций, их технической, методической и информационной поддержки на портале "Культура.рф". По условиям программы был обеспечен чистовой монтаж видеозаписи мероприятия и ее бессрочное размещение на портале "Культура.рф".

Месса си минор Иоганна Себастьяна Баха звучит на сцене Кремлевского концертного зала в исполнении Академического симфонического оркестра филармонии под управлением главного дирижера — народного артиста России Владимира Понькина, камерного хора "Нижний Новгород" и солистов музыкальных театров Москвы: Алёны Кузнечиковой (сопрано), Екатерины Лукаш (меццо-сопрано), Вадима Волкова (контратенор), Артёма Попова (тенор) и Игоря Подоплелова (бас). Ведущий концерта — музыкальный критик, радио- и телеведущий Артём Варгафтик.

Первое и единственное исполнение мессы Баха в Нижнем Новгороде до этого состоялось 25 декабря 1999 года.

Кроме того, среди прошедших отбор в рамках нацпроекта "Культура" мероприятий – также спектакль "Месяц в деревне" Государственного академического Малого театра России, концертное исполнение оперы Сергея Рахманинова "Алеко" с участием солистов и оркестра Калужской областной филармонии, спектакль "Мертвые души" Пермского театра юного зрителя, спектакль "Черная курица" Кукольного театра сказки из Санкт-Петербурга.

Напомним, что ежегодно Министерство культуры Российской Федерации обеспечивает проведение не менее 100 онлайн-трансляций мероприятий за счет средств федерального бюджета. При отборе учитывается просветительская, а также культурная, социальная и историческая значимость заявленного мероприятия.

Ранее на портале "Культура.рф" были размещены записи постановок Нижегородского театра оперы и балета им. А.С. Пушкина "Орфей и Эвридика" и "Пиковая дама".

Нацпроект "Культура" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Напомним, что концерт старинной музыки состоялся на нижегородском железнодорожном вокзале.