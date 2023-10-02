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Общество

Театральная смена для ребят из ДНР прошла в нижегородском лагере "Лесная сказка"

06 октября 2023 17:13  [70] Общество

Фото: vk.com/lesnaya_skazka_kstovo

На этой неделе в лагере "Лесная сказка" в Кстовском районе завершилась 21-дневная театральная смена, организованная для школьников из ДНР.

Как рассказала председатель постоянной комиссии по социальной политике Гордумы Нижнего Новгорода, директор Нижегородского ТЮЗа Инна Ванькина, проект "Театральная смена" реализует региональное отделение "Молодой Гвардии "Единой России" при грантовой поддержке "Росмолодёжи" совместно с ТЮЗом, региональным Минобром, Штабом общественной поддержки и Домом народного единства.

Театральная смена позволила участникам больше узнать о театре, секретах актёрского мастерства, сценической речи, бутафории и других ключевых составляющих мира театра.

Согласно информации, занятия у ребят проводили профессиональные педагоги-организаторы и артисты ТЮЗа. Также воспитанники профильной смены
смогли познакомиться с закулисной жизнью театра. Для них провели творческие встречи и мастер-классы.

"Мальчики из Харцызска – творческие и смелые! Они участвовали во всех импровизациях с удовольствием и огромным желанием. Девочки – все без исключения красавицы. Петь и танцевать их совсем не нужно уговаривать. Педагог-организатор ТЮЗа Денис Дворянинов помог ребятам раскрыть свои таланты", - рассказала директор ТЮЗа.

Также благодаря проекту ребята смогли познакомиться с певицей Ханной.

Инна Ванькина также отметила, что многие из участников смены никогда не были в театре.

"Только вдумайтесь – дети взрослели без этого волшебного мира с его новогодними представлениями, сказками… Теперь всё иначе... Надеюсь, что кто-то из них обязательно решит связать жизнь с искусством! Очень рада знакомству и надеюсь на скорую встречу дома у ребят", - сказала председатель постоянной комиссии по социальной политике Гордумы.

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Теги:
Гордума Детские лагеря ДНР
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