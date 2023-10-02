Участок бульвара Юбилейного закроют для транспорта 8 октября Общество

Фото: ЦОДД

Участок бульвара Юбилейного закроют для транспорта 8 октября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с 00:01 до 14:00 будет ограничено движение движение на участке от дома №26 по бульвару Юбилейному до пересечения с улицей Энгельса.

Также для транспорта будет закрыт участок прилегающей дороги – от дома №31А по бульвару Юбилейному до улицы Энгельса.

На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки.