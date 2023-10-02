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Культура и отдых

Нижегородцы приглашаются на конкурс "Креативные индустрии: журналистский взгляд"

08 октября 2023 10:54  [34] Культура и отдых
фото предоставлено организаторами

фото предоставлено организаторами

Нижегородцы приглашаются на конкурс "Креативные индустрии: журналистский взгляд". Об этом сообщили в ассоциации профессиональных участников творческой экономики "Федерация креативных индустрий".

Участвовать могут профессиональные журналисты, штатные и внештатные корреспонденты региональных и федеральных СМИ, в том числе представители сетевых изданий.

Работы авторов принимаются по следующим темам: исследовательские и аналитические работы (экспертные мнения, наблюдения, тенденции); отраслевые материалы (о конкретной индустрии); креативные индустрии в лицах (интервью, истории успеха, биографические очерки); российский креативный продукт (кейсы о локальных продуктах/брендах/компаниях); освещение ключевых событий креативных индустрий (Российская креативная неделя и другие мероприятия).

Каждый из участников вправе представить только одну конкурсную работу до 1 ноября 2023 года. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте конкурса.

Жюри рассмотрит заявки и работы участников до 1 декабря и сформирует шорт-лист лучших из них не позднее 5 декабря 2023 года. Результаты планируется объявить до 31 декабря.

Победитель, занявший первое место, получит приз в размере 150 тысяч рублей, второе место - 100 тысяч рублей, третье - 50 тысяч рублей.

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Теги:
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