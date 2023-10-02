VK покажет школьникам технологии мессенджеров на "Уроке цифры" Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

С 16 октября по 12 ноября 2023 года VK проведет новый этап всероссийского образовательного проекта "Урок цифры", сообщает Минцифры РФ. Тема урока этого года — "Мессенджеры".

Школьники изучат особенности цифровых сервисов для общения, познакомятся с возможностями учебного профиля Сферум в VK Мессенджере, а также узнают об IT-профессиях, которые необходимы для создания и развития мессенджеров. Организаторами "Урока цифры" выступают АНО "Цифровая экономика" в партнерстве с компаниями-лидерами цифровой трансформации при поддержке министерства просвещения РФ и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национального проекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.

Благодаря интерактивным тренажерам школьники смогут примерить на себя роли ИТ-специалистов, которые создают и развивают сервисы цифровых коммуникаций и смогут попробовать свои силы в решении задач, с которыми сталкиваются мобильные разработчики, дизайнеры. Ребята также узнают, как устроена модерация контента, как создавать и поддерживать сообщества в мессенджере. Они изучат устройство чат-ботов и смогут собрать и настроить собственного бота, а также создать стикерпаки для школьных чатов. Для старшеклассников, которые захотят узнать больше о навыках и задачах специалистов, работающих с мессенджерами, VK запустит специальное направление в профориентационном симуляторе "Тест-драйв IT - профессий" вместе с экспертами VK Мессенджера.

В "Уроке цифры" по теме мессенджеров школьники с 1 по 11 класс смогут принять участие с компьютера, планшета или смартфона. Для этого нужно перейти на сайт проекта "Урок цифры" и в каталоге выбрать урок от VK. Ученики и педагоги получат доступ к материалам и смогут выбрать уровень в зависимости от возраста: 1 – 4, 5 – 8, 9 – 11 классы. Приступить к занятиям можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями.

VK также проведет открытые уроки в школах и на базе образовательных центров VK по всей России. В них примут участие эксперты VK, Сферума, представители Минцифры России и Минпросвещения России, а также представители российских ИТ-компаний. Следить за новостями "Урока цифры" от VK можно будет в специальном канале в учебном профиле Сферум в VK Мессенджере.

"VK реализует и поддерживает множество образовательных инициатив, которые помогают школьникам знакомиться с востребованными IT - профессиями. Мы нацелены на то, чтобы дать ребятам представление об актуальных технологиях и специальностях, поэтому для нового "Урока цифры" от VK выбрали тему мессенджеров. Школьники активно пользуются мессенджерами в повседневной жизни как для общения, так и для учебы. Наша компания развивает VK Мессенджер с учебным профилем Сферум — сервис, который дает возможность разделить личную переписку и общение по школьным вопросам с одноклассниками и учителями. Мы рассчитываем, что урок будет востребован у школьников, и с его помощью ребята узнают много полезного как про мессенджеры, так и про IT-специалистов, которые их создают и развивают", — рассказала заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

"Новый "Урок цифры" – это отличная возможность для школьников познакомиться с устройством сервисов для общения на примере учебного профиля Сферум в VK Мессенджере, созданного специально для школьного общения. Ребята узнают историю и особенности онлайн-коммуникаций, познакомятся с основными принципами цифрового этикета, а также смогут изучить технологии, которые применяются в мессенджерах: от чат-ботов до нейросетей, которые расшифровывают аудиосообщения", — отметила директор департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

"Российский бизнес сегодня активно включается в образовательные проекты: не только предлагают свою экспертизу, но и лидирует в образовательных инновациях. А еще бизнес заинтересован в специалистах, в грамотных пользователях. Проект "Урок цифры" как раз помогает решать подобные задачи. Новый сезон проекта, который мы запускаем в эти дни в партнерстве с VK, познакомит школьников с еще одним направлением, в котором можно реализовать себя в цифровом мире. Мессенджеры — это не только удобное средство коммуникации, но и инструмент для решения бизнес-задач. Здорово, что вместе с VK мы раскроем, кто и как создает ИТ-сервисы, как их можно применить в повседневной жизни, и как сделать общение своей профессией", — добавил генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко.

VK проводит тематические "Уроки цифры" на протяжении пяти лет: предыдущие уроки от компании были посвящены большим данным, нейросетям, разработке игр и видеотехнологиям. В уроках от VK участвуют миллионы школьников по всей России: в прошлом году урок по теме видеотехнологий прошли более 2,5 млн раз.