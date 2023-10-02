ЦИСС Нижегородской области помог 12 социальным предпринимателям с бесплатным размещением рекламы Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Двенадцать социальных предпринимателей благодаря поддержке Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Нижегородской области смогли бесплатно размесить свою рекламу.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, поддержку получили предприниматели - победители очередного этапа конкурса "Взгляд в будущее". Мероприятие проходит при содействии правительства Нижегородской области и поддержке партнеров - рекламных компаний ООО "Интроник", ООО "Порт-Медиа", ООО "Прайм" и АНО "Центр развития бизнеса "Потенциал".

Рекламные площади, предоставляемые победителям конкурса, располагаются в общественных местах города. Кроме того, при заинтересованности победителей конкурса реклама размещается в городе Семенов.

По информации Центра инноваций социальной сферы, за время реализации конкурса – с 2018 года – 114 проектов получили возможность разместить бесплатную рекламу социального бизнес-проекта сроком на 1 месяц.

"У предпринимателей не всегда есть возможность привлечь дополнительные средства на проведение рекламной кампании, поэтому победа в конкурсе - это хороший способ сэкономить на продвижении при развитии бизнеса", - отметил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Для участия в конкурсе принимаются заявки от предпринимателей, реализующих свои проекты в социальной сфере.

"Одной из задач Центра инноваций социальной сферы является популяризация и развития социального предпринимательства. Второй раз в 2023 году нижегородские социальные предприниматели могут бесплатно разместить рекламу в городе о своем проекте благодаря поддержке партнеров конкурса", - отметила директор ЦИСС Нижегородской области Светлана Кашина.

Следующий старт конкурса запланирован на I квартал 2024 года. Список победителей, подробная информация и перечень рекламных поверхностей размещены на сайте ЦИСС52.РФ в разделе "Поддержка"/ конкурс по размещению рекламы "Взгляд в будущее": cissno52.ru/vzglyad/

Как сообщалось ранее, почти 90 социальных предприятий Нижегородской области получили гранты в 2022 году.