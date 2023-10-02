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Культура и отдых

Детскую школу искусств отремонтировали в Шаранге по нацпроекту

09 октября 2023 12:55  [41] Культура и отдых
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Детскую школу искусств отремонтировали в Шаранге Нижегородской области по нацпроекту "Культура".

Как рассказали в региональном министерстве культуры, ремонт учреждения был выполнен на сумму в 7,46 млн рублей.

Подрядчик в ходе производства работ заменил кровлю, обновил фасад, провел ремонтные работы в учебных помещениях.

Также был отремонтирован концертный зал для выступлений творческих коллективов.

Как отметил глава Шарангского муниципального округа Дмитрий Ожиганов, ремонт в ДШИ был выполнен с большой любовью и заботой к детям. 

"Я уверен, что чувство радости, гордости и волнения переполняет сейчас сердца и души всех, кто будет открывать новые таланты шарангской земли и зажигать маленькие звездочки", - добавил он.

В школе искусств Шаранги в настоящее время учатся более 300 детей и работают 14 педагогов. На постоянной основе в ДШИ функционируют ученические и преподавательские творческие коллективы, в том числе образцовые хореографический коллектив "Акцент" и художественный коллектив "Разноцветная палитра".

Ранее сообщалось, что филиал детской школы искусств №1 открылся в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

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Теги:
культура Шарангский район
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