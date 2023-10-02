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Общество

Патриотический автопробег "За СВОих" состоялся в Нижнем Новгороде

09 октября 2023 16:54  [103] Общество
Фото: Олег Булыгин

Фото: Олег Булыгин

Патриотический автопробег "За СВОих" в поддержку курса президента Российской Федерации Владимира Путина, Вооруженных Сил России, проводящих специальную военную операцию по защите Луганской и Донецкой народных республик, и посвященный памяти погибших нижегородских бойцов состоялся в Нижнем Новгороде.

Как сообщили организаторы мероприятия, в автопробеге приняло участие около 100 автомобилей. Мероприятие прошло при поддержке правительства Нижегородской области, Дома народного единства, нижегородского Комитета семей воинов Отечества и регионального отделения ВОД "Отцы России" по Нижегородской области.

Автопробег собрал людей самых разных возрастов и профессий. В составе экипажей были члены семей военнослужащих, представители ветеранских, патриотических организаций, общественники и молодежь. Всех объединило желание поддержать ребят, которые находятся на передовой.

"Этот автопробег прошел в поддержку бойцов спецоперации и членов их семей. Это очень важно для семей тех нижегородцев, которые сейчас на передовой. Вместе мы сильней!", - отметила руководитель нижегородского Комитета семей воинов Отечества Инна Наумова.

Автопробег "За СВОих" стартовал на площади Жукова на Аллее Славы. Участники возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших на СВО нижегородских военнослужащих.

Автоколонна  с российскими флагами прошла от площади Жукова, по центральным магистралям города и финишировала в Парке Победы. На пути следования автопоезд поддерживали приветственными сигналами клаксонов другие водители.

"Было очень приятно, что нас поддерживали водители и прохожие", - рассказали участники автопробега. 

"Благодарю всех участников, присоединившихся к автопробегу. Нашим военнослужащим важно знать, что их ратный труд находит поддержку в тылу. Автоколонна соединила две значимые для нижегородцев точки на карте города: от памятника маршалу Победы, четырежды Герою Советского Союза Георгию Жукову до памятников героям военных конфликтов в Парке Победы. Памятная нить не должна прерваться – главный посыл патриотического автопробега", - сказал руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

По окончании автопробега его участники в Парке Победы возложили цветы погибшим героям Росгвардии.

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Теги:
Патриотизм СВО
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