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Бизнес

Электронные сервисы "ТНС энерго НН": с заботой о близких

10 октября 2023 11:04  [85] Бизнес

Гарантирующий поставщик предлагает своим клиентам воспользоваться удобными цифровыми сервисами, в частности – подключить электронную квитанцию. 

Один из важных плюсов цифрового счета – на один адрес электронной почты можно получать квитанции по нескольким лицевым счетам. Потребитель может получать и оплачивать счета пожилых родителей, бабушек и дедушек. Это избавит пенсионеров от необходимости ходить в банки и отделения связи для оплаты электроэнергии.

Помимо этого, электронная квитанция имеет ряд дополнительных преимуществ:
- оперативно приходит на электронную почту сразу после формирования в первых числах месяца;
- является полноценным аналогом бумажной квитанции и имеет равную юридическую силу;
- можно оплатить в один клик, без очередей, без комиссии, с телефона;
- персональные данные надежно защищены. Никто из соседей случайно или намеренно не увидит информацию из счета;
- получить дубликат  можно онлайн, без обращения в офис обслуживания;
- архив счетов будет надежно храниться в вашем личном кабинете;
- каждый год позволяет сохранить тысячи деревьев.

Подробнее о переходе с бумажного счета к цифровому можно прочитать на сайте "ТНС энерго НН".

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Теги:
ТНС Энерго
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