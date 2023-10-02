Электронные сервисы "ТНС энерго НН": с заботой о близких Бизнес

Гарантирующий поставщик предлагает своим клиентам воспользоваться удобными цифровыми сервисами, в частности – подключить электронную квитанцию.

Один из важных плюсов цифрового счета – на один адрес электронной почты можно получать квитанции по нескольким лицевым счетам. Потребитель может получать и оплачивать счета пожилых родителей, бабушек и дедушек. Это избавит пенсионеров от необходимости ходить в банки и отделения связи для оплаты электроэнергии.

Помимо этого, электронная квитанция имеет ряд дополнительных преимуществ:

- оперативно приходит на электронную почту сразу после формирования в первых числах месяца;

- является полноценным аналогом бумажной квитанции и имеет равную юридическую силу;

- можно оплатить в один клик, без очередей, без комиссии, с телефона;

- персональные данные надежно защищены. Никто из соседей случайно или намеренно не увидит информацию из счета;

- получить дубликат можно онлайн, без обращения в офис обслуживания;

- архив счетов будет надежно храниться в вашем личном кабинете;

- каждый год позволяет сохранить тысячи деревьев.

Подробнее о переходе с бумажного счета к цифровому можно прочитать на сайте "ТНС энерго НН".