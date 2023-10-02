Профилактические работы на Мызинском мосту завершили досрочно Общество

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Специалисты досрочно завершили техническое обслуживание деформационного шва Мызинского моста. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Напомним, со вчерашнего дня внутри моста велись профилактические работы, в связи с этим две полосы из трёх в направлении из Приокского в Ленинский район были перекрыты. Предполагалось, что по времени это займёт двое суток.

Кроме того, сейчас готовится документация по плановому ремонту деформационного шва Мызинского моста. Предполагается, что ремонт будет проведён уже этой зимой.