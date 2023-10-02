Второй корпус детсада №20 открыли в Кстове после капремонта Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Второе здание детского сада №20 "Земляничка" открылось после ремонта в Кстовском муниципальном округе.

Как сообщили в министерстве образования Нижегородской области, ремонтные работы были выполнены в рамках адресной инвестиционной программы региона. Общая стоимость ремонта составила 46 млн рублей.

Предполагается, что в данном дошкольном учреждении будут заниматься дети с ограниченными возможностями здоровья в четырех группах.

Подрядчик заменил все системы функционирования здания. Так, был проведен ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Также был выполнен ремонт всех помещений, закуплены новые оборудование и мебель.

Как рассказал директор департамента образования Кстовского муниципального округа Александр Долгих, в данном учреждении уже организована работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

"Помощь детям смогут оказывать учителя-логопеды, учителя-дефектологи, психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, воспитатели. Все педагоги прошли специальную подготовку для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Коррекционная помощь будет оказываться детям бесплатно", - добавил он.

Ранее сообщалось, что два детсада откроются в Нижнем Новгороде в ближайшее время.