Количество электричек Нижний Новгород - Бор увеличат 2-15 октября
Двухфакторная авторизация на Госуслугах стала обязательной
Нижний Новгород официально стал "Культурной столицей 2024 года"
ЖК площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
10 октября 2023 14:48  [73] Нижегородское УФАС возбудило дело в отношении "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт"
10 октября 2023 14:35  [81] Второй корпус детсада №20 открыли в Кстове после капремонта
10 октября 2023 14:04  [87] Маркетплейс Wildberries введёт функцию защиты от случайных заказов
10 октября 2023 12:54  [124] Цифровые волонтеры обучают нижегородских пенсионеров пользоваться онлайн-сервисами для получения государственных и муниципальных услуг
10 октября 2023 12:04  [157] Движение транспорта в районе площади Свободы планируется открыть с 15 декабря
10 октября 2023 11:38  [133] Почти 1,4 тысячи поездок совершено нижегородцами по виртуальной соцкарте
10 октября 2023 11:33  [152] Профилактические работы на Мызинском мосту завершили досрочно
10 октября 2023 11:14  [160] ОМК и "Больше, чем путешествие" будут вместе развивать промтуризм
10 октября 2023 10:21  [163] Депутаты Госдумы предложили проводить регулярный независимый аудит тарифов ЖКУ
10 октября 2023 09:52  [219] Мызинский мост в Нижнем Новгороде частично перекрыли для ремонта
Общество

Второй корпус детсада №20 открыли в Кстове после капремонта

10 октября 2023 14:35  [81] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Второе здание детского сада №20 "Земляничка" открылось после ремонта в Кстовском муниципальном округе.

Как сообщили в министерстве образования Нижегородской области, ремонтные работы были выполнены в рамках адресной инвестиционной программы региона. Общая стоимость ремонта составила 46 млн рублей.

Предполагается, что в данном дошкольном учреждении будут заниматься дети с ограниченными возможностями здоровья в четырех группах.

Подрядчик заменил все системы функционирования здания. Так, был проведен ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Также был выполнен ремонт всех помещений, закуплены новые оборудование и мебель.  

Как рассказал директор департамента образования Кстовского муниципального округа Александр Долгих, в данном учреждении уже организована работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

"Помощь детям  смогут оказывать учителя-логопеды, учителя-дефектологи, психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, воспитатели. Все педагоги прошли специальную подготовку для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Коррекционная помощь будет оказываться детям бесплатно", - добавил он.

Ранее сообщалось, что два детсада откроются в Нижнем Новгороде в ближайшее время.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Детсады Кстово
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph