Творческий конкурс ёлочных украшений "Горьковская игрушка"
Осенние ярмарки "Покупай нижегородское"
Количество электричек Нижний Новгород - Бор увеличат 2-15 октября
Простые маршруты по Нижнему Новгороду "В Нижний? Запросто!"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
11 октября 2023 15:37  [1] "Трудные подростки": Wink.ru и more.tv сообщают о завершении съемок финального сезона сериала
11 октября 2023 13:55  [128] Межнациональный семейный фестиваль "Дружный Нижний" пройдёт 28 октября
09 октября 2023 16:42  [358] "А ты такой холодный": премьера комедийного сериала "Отмороженные" состоится 2 ноября
09 октября 2023 12:55  [354] Детскую школу искусств отремонтировали в Шаранге по нацпроекту
08 октября 2023 10:54  [516] Нижегородцы приглашаются на конкурс "Креативные индустрии: журналистский взгляд"
06 октября 2023 15:02  [407] Кино без границ: октябрьские премьеры в Wink — от турецких сериалов до корейского экшена
06 октября 2023 12:04  [682] Запись концерта-открытия сезона в Нижегородской филармонии доступна для просмотра на портале "Культура.рф"
04 октября 2023 13:13  [667] Масштабный музыкальный фестиваль планируется провести в Нижегородской области
04 октября 2023 11:08  [460] Нижегородские театры стали лауреатами международного конкурса "Весь мир - театр"
03 октября 2023 09:42  [513] Повышение квалификации для представителей библиотек и домов культуры новых регионов РФ прошло в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

"Трудные подростки": Wink.ru и more.tv сообщают о завершении съемок финального сезона сериала

11 октября 2023 15:37  [1] Культура и отдых

Видеосервисы Wink.ru и more.tv объявляют о завершении съемок и представляют тизер пятого сезона молодежного драматического сериала "Трудные подростки" (18+) — новый сезон станет финальным. К основному касту проекта присоединились актрисы Дарья Верещагина ("Сто лет тому вперед") и Ингрид Олеринская ("Ира"). Премьера новых серий молодежного хита состоится эксклюзивно на Wink.ru и more.tv. Производством сериала занимается кинокомпания Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО "‎ИРИ") по заказу "НМГ Студии".

В пятом сезоне трудные подростки останутся без своего тренера Антона Ковалева, который ушел тренировать профессиональную команду. Теперь Ковалев и ребята — злейшие враги. Удастся ли им воспользоваться шансом покинуть центр трудных подростков без своего наставника? Смогут ли они простить друг друга? Об этом расскажет новый сезон.


 
"Подростки всегда трудные. В моей жизни этот возраст, как и у всех, прошел не без приколов. Мне кажется, важно об этом говорить и снимать кино. Потому что молодые люди, которые это смотрят, должны понимать, что они не одиноки в своих проблемах, что это часть пути и часть взросления. И большая часть всего происходящего с человеком в этот период — это нормально. Это никак не характеризует его в том, каким он станет во взрослой жизни. Наоборот — это ошибки, которые тебя учат и делают настоящим, заставляют тебя расти и двигаться", — сказала актриса Дарья Верещагина.

"На съемочной площадке была дружественная атмосфера, вся команда работала с горящими глазами, и мне как новичку было очень комфортно. Я попробовала себя в совершенно новой для себя роли и рада, что дебют случился именно в “Трудных подростках 5” — в сериале про реальную жизнь, про настоящие взаимоотношения. И эта футбольная эстетика, динамичный монтаж, неоновые вставки, яркие образы героев очень увлекают, понимаю, почему он так популярен", — отметила актриса Ингрид Олеринская.
 
За четыре сезона "Трудные подростки" получили признание не только зрителей, но и профессионального сообщества. В 2019–2022 году сериал получил более 15 наград, в том числе за социальный вклад. Сериал вырос в целый мир для подростков, импакт-экосистему. Были созданы документальные проекты, шоу и помогающие чат-боты, целью которых стала поддержка подростков в трудных ситуациях.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кино Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph