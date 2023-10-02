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Общество

Неделя родительских компетенций пройдет в Мининском университете

11 октября 2023 18:28  [58] Общество
Фото: Мининский университет

Фото: Мининский университет

В рамках всероссийской недели родительской компетентности нацпроекта "Образование" с 16 по 23 октября в Нижегородской области пройдет ряд лекций и мастер-классов от квалифицированных психологов и педагогов Мининского университета.

Как сообщили в пресс-службе вуза, специалисты обсудят частые проблемы, которые возникают у родителей, и подскажут, как их решить и наладить доверительное общение с ребенком.

Так, самыми частыми поводами обращения к психологам являются создание оптимального психологического климата в семье, трудности подросткового возраста, агрессия как маркер деструктивного поведения подростка и кибербуллинг.  Лекции на эти темы пройдут как в школах Нижнего Новгорода, так и в форме онлайн-конференций, к которым могут присоединиться  все желающие.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков отмечает, что специалисты факультета психологии и педагогики ведут плановую работу по поддержке нижегородских родителей. 

"В открытом доступе предостаточно информации по детской психологии, однако неграмотное вмешательство может только усугубить существующие в семье проблемы. Поэтому мы сделали доступными для каждого родителя лекции, в рамках которых подробно разбираются самые распространенные ситуации, даются конкретные методики решения той или иной задачи по воспитанию ребенка, коррекции его поведения. Их проводят практикующие психологи из Мининского университета, которые обладают как теоретическими знаниями, так и большим опытом", - отметил Виктор Сдобняков.

Ранее сообщалось, что почти три тысячи студентов зачислено в Мининский университет в 2023 году.

 

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