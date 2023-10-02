Евгений Люлин принял участие в заседании Молодежного парламента при ЗСНО Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области состоялось заседание Молодежного парламента при Заксобрании. В мероприятии принял участие спикер регионального парламента Евгений Люлин.

Одной из главных тем обсуждения стал проект федерального закона "Об общих принципах организации бережливого управления в органах публичной власти субъектов Российской Федерации", разработанный молодыми парламентариями. Молодежь предлагает внести законопроект на федеральный уровень, чтобы закрепить подходы к бережливому управлению в органах власти всех субъектов РФ.

Как было отмечено на заседании, на уровне каждого региона разрабатываются практики бережливого управления. Нижегородская область является передовиком. Успешные проекты и практики внедряются в органах исполнительной и законодательной власти. Например, проект "эффективный регион", бережливые поликлиники, создание "фабрик процессов". В Законодательном Собрании Нижегородской области – это оптимизация рассмотрения бюджета, сокращение сроков ответов в соцсетях гражданам, систематизация работы в системе "Битрикс 24".

"Главная цель закона состоит в том, чтобы повысить эффективность работы органов власти: сократить время на подписание документов, сроки ответа на обращения граждан и повысить производительность труда. Кроме этого, закон поможет сформировать единый подход к пониманию бережливого управления. Пока же каждый из субъектов вкладывает в это свой смысл. Перед тем как предложить инициативу, мы провели большую работу по изучению лучших практик бережливого управления во всех регионах ПФО. Есть много отличных инициатив, которые можно и нужно транслировать среди всех органов исполнительной и законодательной власти. Для этого мы предлагаем создать реестр лучших практик бережливого управления в органах власти", - отметил председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области Артем Савин.

Также молодые законодатели поддержали проект единого стандарта работы молодежных парламентов при законодательных органах субъектов РФ. Инициатива была разработана Ассоциацией молодёжных парламентов Приволжского Федерального Округа на площадках молодежного форума "iВолга". Итоговый документ приняли на недавнем заседании Ассоциации молодёжных парламентов в Кирове. И теперь этот проект будет тиражироваться по регионам.

"Для обеспечения большей вовлеченности молодежи в политические процессы в стране необходимы единые подходы в формировании молодежных палат региональных парламентов. Настоящий Стандарт разработан с целью развития молодежного парламентаризма и активного вовлечения молодежи в государственное строительство. Он является результатом обобщения опыта работы молодежных парламентов и молодежных правительств в субъектах Российской Федерации", - сообщил член Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области, координатор Ассоциации молодежных парламентов ПФО Владимир Москаленко.

Кроме того, на заседании с докладом о направлениях работы нового состава Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации выступил заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по социальным вопросам, член Молодежного парламента при Государственной Думе ФС РФ Соломон Апоян. Он сообщил, что в числе приоритетных направлений взаимодействия молодых парламентариев из разных регионов страны будут обсуждаться социальные вопросы, поддержка участников СВО, работа в регионах и развитие Дальнего Востока. По мнению спикера регионального парламента Евгения Люлина, молодые законодатели должны обладать не только лидерскими качествами, но и высокой степенью ответственности, чтобы воплотить в жизнь масштабные проекты.

"Для себя отметил, что молодёжный парламент всё увереннее чувствует себя в политической повестке, хотя работы предстоит ещё очень много. Сейчас многие предложения, высказанные на различных площадках нашей молодёжью, обрели форму законодательной инициативы. Убеждён, что только консолидация усилий молодёжных парламентов и настрой на эффективную работу приведёт в итоге к реализации всех амбициозных проектов, о которых было заявлено. Обязательно будем прорабатывать все предложения, чтобы уже сейчас можно было предусматривать средства в бюджет на следующий год, думать над внедрением инициатив", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Ранее Евгений Люлин стал наставником проекта "Дорога Единства".