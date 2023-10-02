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Общество

Дополнительные поезда будут запущены из Нижнего Новгорода в ноябрьские праздники

12 октября 2023 16:46  [92] Общество

Дополнительные междугородные поезда будут запущены из Нижнего Новгорода в ноябрьские праздники в связи с повышенным спросом. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, они будут курсировать в период с 1 по 7 ноября.

- поезд №245 Нижний Новгород – Москва: 2 и 6 ноября (отправление в 22:54, прибытие в 05:30);

- поезд №246 Москва – Нижний Новгород: 3 и 7 ноября (отправление в 12:20, прибытие в 20:15);.

- поезд №231 Киров – Москва: 3 и 6 ноября (отправление в 01:31, остановка в Нижнем Новгороде - в 7:41, прибытие в 14:13);

- поезд №251 Киров – Москва: 6 ноября (отправление в 15:45, остановка в Нижнем Новгороде в 22:20, прибытие в 05:02);

- поезд № 232 Москва – Киров: 3 и 6 ноября (отправление в 22:25, остановка в Нижнем Новгороде в 4:40, прибытие в 12:25);

- поезд № 252 Москва – Киров: 3 ноября (отправление в 21:15, остановка в Нижнем Новгороде в 5:03, прибытие в 13:07).

Ранее сообщалось, что расписание поезда "Ласточка" сообщением Нижний Новгород – Иваново изменится с 7 ноября.

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Теги:
Железная дорога поезда Праздники
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