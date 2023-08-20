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Расписание поезда "Ласточка" Нижний Новгород – Иваново изменится с 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Согласно информации, расписание было скорректировано в связи с сезонным снижением пассажиропотока. Сейчас состав курсирует ежедневно.
Так, с ноября поезд из Нижнего Новгорода будет отправляться по пятницам, субботам и воскресеньям, а в обратном направлении "Ласточка" будет курсировать по субботам, воскресеньям и понедельникам.
Напомним, скоростной поезд "Ласточка" из Нижнего Новгорода в Иваново был запущен 1 июня.
Ранее сообщалось, что поезд "Ласточка" перевез 2,5 млн пассажиров по маршруту Москва-Нижний Новгород.
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