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Общество

Расписание поезда "Ласточка" Нижний Новгород – Иваново изменится с 7 ноября

25 сентября 2023 12:11  [144] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Расписание поезда "Ласточка" Нижний Новгород – Иваново изменится с 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, расписание было скорректировано в связи с сезонным снижением пассажиропотока. Сейчас состав курсирует ежедневно.

Так, с ноября поезд из Нижнего Новгорода будет отправляться по пятницам, субботам и воскресеньям, а в обратном направлении "Ласточка" будет курсировать по субботам, воскресеньям и понедельникам.

Напомним, скоростной поезд "Ласточка" из Нижнего Новгорода в Иваново был запущен 1 июня.

Ранее сообщалось, что поезд "Ласточка" перевез 2,5 млн пассажиров по маршруту Москва-Нижний Новгород.

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Теги:
ГЖД поезда
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