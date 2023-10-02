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Происшествия

Деятельность теневых банкиров пресекли в Нижегородской области

13 октября 2023 14:07  [87] Происшествия

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области пресекли незаконную банковскую деятельность, осуществляемую группой лиц. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно предварительной информации, в период с 2018 по 2023 год злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и специального разрешения, предоставляли гражданам и юридическим лицам банковские услуги. Незаконный доход превысил 27 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Ирина Волк также рассказала, что в ходе обысков по адресам проживания сообщников изъяты 3 млн рублей, сотовые телефоны и банковские карты, финансово-хозяйственные документы, компьютерная техника, флэш-накопители и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Данные мероприятия проводили сотрудники полиции при участии Росгвардии.

В настоящее время троим фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Предварительное расследование продолжается.

 

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Теги:
Банки МВД
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