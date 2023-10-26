Реестр иноагентов в России сократили на 64 строчки Политика

Фото: Госдума РФ

Российский реестр иностранных агентов сократился на 64 строчки. Об этом на пленарном заседании в Госдуме, прошедшем накануне, заявил министр юстиции Константин Чуйченко, сообщает телеканал "360".

Он напомнил, что за всё время существования закона об иностранных агентах туда были включены порядка 700 человек и организаций.

"При этом порядка 64 юридических и физических лиц в настоящее время выведены из этого реестра по различным основаниям", — заявил Чуйченко.

Министр пояснил, что исключение из реестра происходило в том случае, если бывшие фигуранты списка прерывали связь с иностранными выгодоприобретателями. По его словам, сам закон носит профилактический характер.

Понятие иностранного агента в законодательстве России появилось в 2012 году, когда изменили нормы для некоммерческих организаций. СМИ начали получать этот статус с 2017 года, а физические лица — с 2020 года. В прошлом году в силу вступил закон, который объединил реестры для организаций и людей в единый документ.

Стоит отметить, что при создании единого реестра в декабре 2022 года в него вошли 493 наименования - все НКО, СМИ, физлица и незарегистрированные НПО, которые признавались иноагентами ранее.