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Общество

Наталья Савицкая: Сегодня инсульт - основная причини инвалидизации населения

27 октября 2023 10:12  [198] Общество
Наталья Савицкая: Сегодня инсульт - основная причини инвалидизации населения

Наталья Савицкая: Сегодня инсульт - основная причини инвалидизации населения

Ежегодно 29 октября отмечается Всемирный День борьбы с инсультом. Этот день обращает внимание каждого из нас на необходимость своевременной профилактики инсульта.
Сегодня инсульт стал основной причиной инвалидизации во всем мире и второй по значимости причиной смерти. Почти все инсульты можно и нужно предотвратить и это можно сделать, внеся несколько простых изменений в свою жизнь.
О мерах профилактики инсульта рассказывает главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

- Наталья Николаевна, какие основные факторы риска развития инсульта?

- Первым и самым важным фактором развития этого заболевания является высокое артериальное давление. Гипертония в той или иной степени затрагивает до половины всего населения Земли.

Часто, особенно на ранних стадиях, гипертония протекает без выраженных симптомов. При отсутствии своевременной диагностики и лечения гипертония приводит к повреждению кровеносных сосудов, что в свою очередь становится причиной ряда серьезных заболеваний, включая инсульт. Больше половины всех инсультов – последствие гипертонии. Регулярное измерение артериального давления, его своевременная медикаментозная коррекция и изменение образа жизни – путь к профилактике грозных осложнений гипертонии, включая инсульт.

Сюда же можно отнести и нарушения ритма сердечных сокращений. Различные нарушения регулярности сердечных сокращений, в том числе тахикардия, мерцательная аритмия, при отсутствии лечения могут стать причиной развития инсульта. Такие инсульты протекают тяжелее прочих, и чаще приводят к летальному исходу. Однако, при своевременной диагностике и лечении нарушений ритма, эти инсульты можно предотвратить.

Также стоит отметить, что 1 из 5 человек, перенесших инсульт, страдает сахарным диабетом II типа. Диабет диагностируется врачом с помощью простого анализа крови. Диабет можно контролировать с помощью лекарств, диеты и физических упражнений.

- Специалисты здравоохранения утверждают, что важной профилактической мерой инсульта являются ведение здорового образа и отказ от вредных привычек.

- Это утверждение верно на 100%. Ежегодно более 1 миллиона инсультов происходит как следствие недостаточной физической активности. Простой способ снизить риск развития инсульта – увеличить интенсивность и продолжительность своей ежедневной физической активности. Всего 30 минут упражнений умеренной интенсивности пять раз в неделю могут снизить риск развития инсульта на 25%.

Далее стоит сказать о питании. Более половины всех инсультов связаны с последствиями несбалансированного питания, но внесение небольших изменений в привычный рацион может существенно повлиять на снижение риска. Здоровое, рациональное питание поможет сохранить здоровый вес, нормализовать артериальное давление и снизить уровень холестерина, а в результате – предотвратить инсульт. Существенно снижает риск инсульта рацион, основанный на растительных продуктах, с умеренным количеством мяса и рыбы.

Первые два фактора «тянут» за собой третий – избыточная масса тела. Лишний вес повышает риск развития инсульта на 22%, а при ожирении, этот риск увеличивается на 64%. Вероятность инсульта повышается как следствие гипертонии, ишемической болезни сердца, и диабета II типа, которые развиваются на фоне избытка массы тела.

Также обращу внимание, что примерно 1 из 6 инсультов связан с последствиями депрессии или стресса. Каждому человеку стоит научиться контролировать свои эмоции и противостоять стрессу.

Перейдем к вредным привычкам. Выкуривание 20 сигарет в день, в шесть раз увеличивает вероятность инсульта. Если вы курите, отказ от курения снизит риск не только возникновения инсульта, но и ряда других заболеваний.

Употребление слишком большого количества алкоголя как регулярное, так и разовое, увеличивает риск инсульта.

- Наталья Николаевна, инсульт – сложная медицинская проблема. Но есть способы значительно уменьшить тяжесть его последствий. Своевременное распознавание признаков инсульта на ранней стадии, оказание неотложной медицинской помощи, могут существенно улучшить результаты.

- Основные симптомы инсульта должен знать каждый, как взрослый, так и ребенок.

Существует очень простой тест на инсульт. Его еще называют тест «УЗП» - улыбнись, заговори, подними руку.
* Попросите человека улыбнуться. Улыбка несимметричная, уголок рта с одной стороны опущен или не приподнимается, возможно подтекание слюны;
* Попросите назвать свое имя или повторить за вами простую фразу. Речь нечеткая, замедленная, или невозможность артикуляции;
* Попросите человека поднять руки вверх или вытянуть перед собой. Движения несимметричны, выполняются с разной скоростью или возможны только с одной стороны;

При положительном результате хотя бы одного из пунктов этого теста необходимо немедленно вызвать «скорую помощь» и экстренно госпитализировать пострадавшего. Промедление недопустимо! Для инсульта существует «терапевтическое окно» 4,5 часа. Если лечебные мероприятия начать не позже этого времени – высока вероятность свести к минимуму или избежать развития тяжелых последствий инсульта. Помните – врачебная помощь необходима даже в случае слабой выраженности симптомов инсульта.

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Теги:
больницы Медицина и здоровье
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