Более тысячи крышек люков восстановил Нижегородский водоканал с начала 2023 года Общество

Фото: АО “Нижегородский водоканал”

Сотрудники АО "Нижегородский водоканал" заменили 670 крышек люков канализационных колодцев и 507 водопроводных. Всего на обслуживании у водоканала находится 110 тысяч люков, расположенных в Нижнем Новгороде и Кстовском районе.

Кроме того, из 1177 крышек люков 132 установлено повторно, так как они были украдены. Больше всего случаев хищений люков зафиксировано в Ленинском районе. Там злоумышленники украли 24 крышки. На втором месте находится Автозаводский район (22), на третьем – Приокский (21). За аналогичный период в 2022 году было украдено 273 люка – в два раза больше, чем с января по октябрь 2023 года.

Уменьшить количество краж крышек люков удалось благодаря комплексу мер, которые предпринял АО "Нижегородский водоканал". Там, где позволяет технический регламент, устанавливают полиэтиленовые крышки люков, которые не представляют интереса для злоумышленников. Часть крышек бетонные, а на некоторых чугунных установлены замки.

АО "Нижегородский водоканал" напоминает, что кража люка – это уголовное преступление. Согласно статье 158 УК РФ правонарушителю может грозить срок до 5 лет лишения свободы.

В основном похищают крышки люков, которые расположены на газонах и в кустах - там, где колодцы скрыты от посторонних глаз. Обращения, которые поступают от граждан об открытых колодцах или поврежденных крышках люков – одна из приоритетных задач для водоканала, которую сотрудники ресурсоснабжающей организации стараются решать оперативно – огораживая территорию либо, при наличие на складах крышек нужного типоразмера, устанавливая их на место.

Если вы увидели открытый или поврежденный канализационный или водопроводный люк, то сообщить об этом можно по круглосуточному номеру центральной диспетчерской службы АО «Нижегородский водоканал» 246-99-99, а также на сайте Нижегородского водоканала. Информация моментально попадает в центральную диспетчерскую службу.