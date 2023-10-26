Депутат ЗСНО Василий Суханов проведёт личный приём граждан 25 декабря Общество

Председатель комитета Заксобрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов проведёт личный приём граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Согласно информации, приём состоится в понедельник 25 декабря с 11:00 до 13:00 в Законодательном собрании Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, Кремль, корп. 2, каб. 108.

Желающим прийти на приём необходимо до 24 ноября сентября представить в отдел по работе с обращениями граждан аппарата ЗСНО (кабинет №108) с 9:00 до 18:00 (обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48) письменное заявление и необходимые для рассмотрения обращения документы (при наличии).

Обращение также можно направить почтой России по указанному адресу, или в электронном виде - по e-mail: priem-zsno@int.zsno.ru или на сайте Заксобрания по ссылке.

Контактные телефоны: (831) 439-18-84, (831) 419-20-10.