Еще две тонны гуманитарного груза отправили жители Автозаводского района для бойцов СВО Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Очередной гуманитарный груз собран благодаря усилиям жителей Автозаводского района Нижнего Новгорода для военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в администрации района.

В зону СВО отправлены две тонны теплых вещей, медикаментов и продуктов питания.

"В едином порыве нас поддержали общественные организации, депутаты городской Думы, школы и детские сады, неравнодушные жители района приносили посылки в ТОСы. Мы посоветовались с военнослужащими и подготовили все необходимое для наших ребят", - отметила заместитель главы администрации Автозаводского района Марина Демидова.

Председатель совета отцов Автозаводского района, руководитель центра гуманитарной помощи района Александр Марунченко уже не раз отвозил гумпомощь в зону СВО.

"Ребятам важно чувствовать и знать, что о них заботятся, поддерживают и ждут дома. Мы везем частичку добра, тепла. Нас встречают как друзей, и всегда рады весточке из родного Нижнего Новгорода", - добавил он.

Помощь в сборе необходимых вещей оказали активисты общественного движения женщин "Чайка", Автозаводской районной общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", областной общественной организации "Союз семей погибших военнослужащих в Афганистане и Чечне "Горячая точка".

Депутаты городской Думы Владимир Тарасов, Мария Кузнецова, Валерий Скакодуб приобрели продукты питания в помощь мобилизованным и добровольцам. "Жители Автозаводского района в короткий срок собрали нашим ребятам-нижегородцам все необходимое. Мы едины в своем желании приходить на помощь – это главное", - сказал заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов.

Ранее сообщалось, что три автомобиля с гумпомощью отправлены из Нижегородской области в зону СВО.

