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Общество

Молодых нижегородцев приглашают на учебу в Центр компетенций "КУПНО.Старт"

09 ноября 2023 13:36  [2] Общество

Нижегородцев приглашают на учебу в Центр компетенций "КУПНО.Старт". Об этом сообщили в Корпоративном университете правительства Нижегородской области (КУПНО).

Согласно информации, образовательный проект "Школа тренеров" рассчитан на молодых госслужащих, студентов профильных вузов, а также молодых и активных нижегородцев в возрасте от 18 до 35 лет.

В ходе учебы участники получат необходимые навыки и компетенции тренера - наставника в различных сферах, познакомятся с методологией образовательных процессов.

Регистрация участников проходит на портале Корпоративного университета правительства Нижегородской области: https://kupnokreml.ru/kupnostart

Исполнительный директор КУПНО Роман Марков подчеркнул, что Корпоративный университет правительства Нижегородской области поддерживает инициативы, направленные на консолидацию лидерского сообщества региона. "Мы создаем пространство для развития новых качеств и современных навыков. Школа тренеров соберет сильную команду. И символично, что новый образовательный проект мы запускаем в завершение Года педагога и наставника", - сказал он. 

Участники проекта освоят техники ведения тренингов, отточат навыки публичных выступлений и ознакомятся с лучшими практиками тренерства. Выпускники школы получат сертификаты КУПНО и войдут в команду тренеров.

Напомним, центр компетенций "КУПНО.Старт" – региональный центр развития компетенций молодёжи, созданный на базе Корпоративного университета правительства Нижегородской области.

Как сообщалось ранее, программа стажировок КУПНО "Твой ГосСтарт" победила во Всероссийском конкурсе Минтруда.

Также сообщалось, что молодежный центр компетенций появится в Нижегородской области в 2024 году.

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Теги:
КУПНО Молодежь
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