Рабочую неделю в России могут сократить с 40 до 39 часов Общество

Фото: с сайта unsplash.com

В Госдуму внесён законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели на один час — с 40 до 39 часов за счёт введения по пятницам укороченного трудового дня. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, с инициативой выступил сенатор Российской Федерации, член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.

Как говорится в пояснительной записке к документу, законопроектом предлагается изменить статью 95, закрепляющую сокращённый рабочий день перед государственными праздниками, - и распространить её действие на все дни, предшествующие выходным.

Как указали авторы законопроекта, многие сотрудники находятся на работе более 40 часов в неделю - приезжая заранее или выполняя дополнительные задания. А некоторые работодатели увеличивают объёмы работы без увеличения штата сотрудников.

Таким образом, идея сделать пятницу сокращённым днём поможет снизить чрезмерную нагрузку среди работников, а также даст возможность создать новые рабочие места.