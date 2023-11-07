АПЗ показал свою продукцию на XII Петербургском международном газовом форуме Бизнес

Фото: Оксана Скопцова

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина представил свою продукцию на XII Петербургском международном газовом форуме, который проходил в Северной столице с 31 октября по 3 ноября. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Согласно информации, данный форум является важным отраслевым мероприятием нефтегазовой отрасли, в рамках которого проходит крупная выставка. АПЗ традиционно принимает участие в данном мероприятии.

Как рассказала заместитель коммерческого директора по гражданской продукции АПЗ Светлана Кремнёва, на стенде предприятия была представлена линейка газоизмерительных приборов и другая гражданская продукция: счетчики воды разных модификаций, электрокотел "РЭКО".

Гостями стенда стали дилеры, с которыми у завода давно налажено сотрудничество.

Гостей, в частности, интересовали планы АПЗ по расширению продуктовой линейки газового оборудования и увеличению объемов поставок продукции. Со всеми предприятиями найдены варианты дальнейшего взаимодействия.

"Так как спрос на промышленные счетчики газа превышает предложение, перед нами стоят задачи по увеличению производственных объемов, модернизации имеющихся товарных позиций, созданию новых приборов для расширения линейки. Для достижения поставленных задач мы прорабатываем мероприятия, основным направлением которых является расширение кооперационных связей", - отметила заместитель коммерческого директора по гражданской продукции АПЗ.

Ранее сообщалось, что АПЗ организовал музыкальный вечер "Связь поколений".