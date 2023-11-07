"Вебер" узнал об особенностях использования маркетплейсов в России Общество

Социологическое агентство "Вебер" представило данные, полученные в ходе анализа использования маркетплейсов в России к ежегодной распродаже 11.11.

Выяснилось, что почти две трети россиян (64%) пользуются маркетплейсами. При этом для 83% тех, кто делает покупки онлайн, они являются основной площадкой для онлайн-шопинга.

Чаще всего опрошенные заходят на маркетплейсы во время отдыха.

Для пользователей маркетплейсов наиболее популярным форматом являются мобильные приложения (56%).

Согласно полученным данным, 49% покупателей посещают маркетплейсы несколько раз в неделю и чаще.

Что касается целей посещения, то 54% россиян заходят на онлайн-платформу для выбора и покупки конкретного товара.

Порядка 40% граждан проводят время на маркетплейсе просто так, изучая представленные товары.

Также стало известно, что 84% россяин не имеют зависимости от интернет-шоппинга, а вот у 6% граждан она уже есть.

Что касается ближайшей распродажи ноября, то сумму свыше 50 тыс. рублей готовы потратить только 2% россиян. От 30 тыс. до 50 тыс. рублей отдадут порядка 5% наших сограждан, а от 10 до 30 тыс. рублей - 20% опрошенных.

Наконец, с суммой от 5 до 10 тыс. рублей в день распродажи готовы расстаться 32% россиян, а 34% покупателей в этот день не намерены тратить более 5 тыс. рублей.

Чаще всего со скидкой жители России приобретают одежду и обувь (39%), продукты питания (37%), бытовую химию (34%).

Из числа опрошенных 73% граждан сообщили, что предпочитают "живые" походы по торговым центрам. И только 19% сказали, что выбирают онлайн-шоппинг.

Напомним, что "Вебер" - это совместный проект АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.

Данные социологического агентства "Вебер" — проекта АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы". Изучение общественного мнения проводилось АНО "Диалог Регионы" 2-3 ноября 2023 года в сети методом River Sampling среди 2 000 россиян старше 18 лет.