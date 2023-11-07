Девять квартир в Лыскове утеплили по требованию жилинспекции

Девять квартир в одном из домов в Лыскове утеплили по требованию Государственной жилищной инспекции Нижегородской области.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, в начале 2023 года граждане, проживающие в многоквартирном доме на улице Чернышевского в Лыскове, обратились с жалобой в отдел ГЖИ.
Как следует из претензии жильцов, в квартирах было холодно, из-за повышенной влажности стала появляться плесень.
Между тем, на обращения владельцев квартир никакой реакции от управляющей компании не последовало.
Проверка, проведенная ГЖИ, подтвердила факты промерзания стен в квартирах. В адрес домоуправляющей компании "Лысковокоммунсервис" было направлено предписание. В отношении главного инженера возбуждено административное производство, объявлено предупреждение.
В результаты повторной проверки было установлено, что предписание исполнено. Работы по утеплению фасада здания в местах расположения квартир заявителей выполнены.
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