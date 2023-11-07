Разносную торговлю запретят на десяти улицах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Разносную торговлю запретят на десяти улицах Нижнего Новгорода. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Согласно документу, разносная торговля - это торговля с рук, из корзин и иных специальных приспособлений для демонстрации, переноски и продажи товаров.

Теперь такую торговлю нельзя будет вести на следующих территориях Нижнего Новгорода: улицах Совнаркомовской, Рождественской, Большой Покровской, Нижне-Волжской и Верхне-Волжской набережных, набережной Федоровского, территории Нижегородского кремля, площадях Маркина, Максима Горького, Минина и Пожарского.

Кроме того, разносная торговля запрещается на станциях метро, вокзалах, в аэропорту, а также на площадках, находящихся на расстоянии менее 100 метров от зданий органов власти, детских садов и школ.

Напомним, в августе в Нижнем Новгороде утвердили 21 площадку для выступления уличных артистов.