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Общество

Митрополит Георгий выступил на открытии "Рождественских чтений" в Нижнем Новгороде

14 ноября 2023 09:15  [56] Общество
Фото: nne.ru

Фото: nne.ru

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий обратился к участникам XVIII "Рождественских образовательных чтений" Нижегородской митрополии, сообщается на сайте nne.ru.

Как отметил владыка, тема Рождественских чтений этого года очень глубока и многогранна. 

"Она не теряет своей остроты уже потому, что место истинных духовных сокровищ пытается занять псевдокультура, не несущая ничего, кроме деградации и разложения. И чтобы этого не допустить, нам необходимо повышать градус единомыслия: одни и те же слова должны заключать для нас одни и те же смыслы. На примере Украины мы видим, как за 30 лет можно переформатировать сознание людей, и вот уже у русских и украинцев разная история, разные герои Великой Отечественной войны. Сегодня нам необходимо говорить о развитии нашей страны с опорой на традиционные нравственные и духовные ценности, несмотря на то, что нас активно призывают отказаться от них, говоря, что в противном случае у нас не будет будущего", - подчеркнул митрополит Георгий.  

В своем докладе архипастырь обозначил основные вехи развития российского государства, проанализировав причины крупнейших кризисных периодов и роли церкви в истории страны.

Ранее сообщалось, что председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в открытии XVIII Рождественских чтений Нижегородской митрополии.

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Теги:
История митрополит Георгий РПЦ
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