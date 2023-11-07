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Общество

Медаль "За храбрость" вручили супруге нижегородца - участника СВО

14 ноября 2023 11:51  [96] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Медаль "За храбрость" II степени вручили супруге нижегородского бойца - участника СВО с позывным "Чиж". Об этом сообщили в администрации Канавинского района Нижнего Новгорода.

Первый заместитель главы Канавинского района Александр Вовненко выразил слова благодарности жене солдата Любови. "Поступки бойца служат примером целеустремленности и самоотверженности для всех нас. Медаль "За храбрость" - это не только признание подвигов, но и символ силы и решимости в служении Родине. Она свидетельствует об отличной работе, вкладе в безопасность нашей страны и о выдающейся доблести", - сказал Александр Вовненко. 

По словам супруги, любовь к Родине и желание защитить свою семью побудило ее мужа стать участником специальной военной операции. "Мой муж – настоящий патриот своей Родины. Всегда говорил о том, что любой ценой будет защищать свою страну, своих близких и родных", - сказала Любовь.

Ранее медали общественного признания "Отец солдата" вручили нижегородцам-отцам детей-участников СВО. 

Нижегородца Алексея Егорова наградили медалью Суворова за участие в СВО.

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Теги:
Награды СВО
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