НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию Сергея Дорофеевского Общество

НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию начальника Горьковской железной дороги Сергея Дорофеевского.

Тема интернет-конференции: "Подготовка Горьковской железной дороги к осенне-зимнему периоду".

В рамках интернет-конференции начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" - Сергей Дорофеевский ответит на вопросы читателей о подготовке инфраструктуры Горьковской магистрали к работе в зимних условиях, готовности пассажирского комплекса и парка спецтехники, а также расскажет о "Поезде Деда Мороза" и новых туристических маршрутах.

Вопросы Сергею Дорофеевскому принимаются до 21 ноября по ссылке.