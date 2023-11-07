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НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию Сергея Дорофеевского

14 ноября 2023 12:43  [33] Общество

НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию начальника Горьковской железной дороги Сергея Дорофеевского.

Тема интернет-конференции: "Подготовка Горьковской железной дороги к осенне-зимнему периоду".

В рамках интернет-конференции начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" - Сергей Дорофеевский ответит на вопросы читателей о подготовке инфраструктуры Горьковской магистрали к работе в зимних условиях, готовности пассажирского комплекса и парка спецтехники, а также расскажет о "Поезде Деда Мороза" и новых туристических маршрутах.

Вопросы Сергею Дорофеевскому принимаются до 21 ноября по ссылке.

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Теги:
ГЖД Железная дорога РЖД
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