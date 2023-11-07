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Бизнес

ВТБ: в России растет спрос на инвестиционное золото

14 ноября 2023 16:15  [94] Бизнес

Резкий рост мировых цен и сильная тенденция к покупке драгоценных металлов со стороны центральных банков стимулировали инвестиционный спрос на золото. 

Так, объем портфеля золота, приобретенного розничными клиентами только в ВТБ, достиг 52 тонн. По сравнению с началом года этот показатель увеличился в 1,5 раза. В октябре объем реализованных слитков превысил 3 тонны, что стало одним из самых высоких результатов в этом году.

Всего со старта продаж физического золота без НДС 20% в марте прошлого года ВТБ провел более 3 тыс. сделок. Средний размер сделки с начала этого года вырос на 42%, достигнув на конец октября 17 кг.

"Российские частные инвесторы поддерживают мировой спрос на золото, поскольку в периоды экономической нестабильности этот инструмент позволяет в долгосрочной перспективе сохранить и приумножить капитал. В октябре объем сделок значительно превысил результаты летних месяцев. Мы ожидаем, что до конца года эта тенденция усилится на фоне риска высокой инфляции и девальвации рубля. Росту спроса и увеличению среднего размера сделки способствует и опция обратного выкупа, позволяющая в любой момент зафиксировать прибыль", – комментирует заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и "Привилегии" ВТБ Евгений Береснев. 

 

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Теги:
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